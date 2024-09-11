Diego Lugano: "Neymar çok korkutuyordu"

Fenerbahçe'de de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Diego Lugano, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Diego Lugano: 'Neymar çok korkutuyordu'
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11 Eylül 2024 20:50
Fenerbahçe'de de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Diego Lugano, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uruguaylı efsane yaptığı açıklamada, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda rakipleri korkutan tek kişi olduğunu söyledi.

Diego Lugano, "Brezilya Milli Takımı ile karşılaştığımızda bizi korkutan tek kişi Neymar'dı. Brezilya'da rakiplere korku salan tek kişi oydu. Bir Uruguaylı olarak bunu hissettiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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