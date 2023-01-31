Diego Llorente'nin yeni takımı Roma oldu

Serie A'da ligin ikinci yarısında daha iddialı bir takım oluşturmak isteyen Roma, savunmasına takviye yaptı.



Mourinho'nun takımı, bonservisi Leeds'te olan 29 yaşındaki savunmacı Diego Llorente'yi 500 bin euro bedelle kiralık olarak renklerine bağladı. İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olduğu ifade edilirken Llorente'nin Roma'da 14 numaralı formayı sırtına geçireceği belirtildi.



2020 yılında Real Sociedad'dan Leeds'e 20 milyon euroya transfer olan Llorente, Real Madrid altyapısından yetişmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ