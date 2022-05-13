Diamond League'de 4 Türk sporcumuz piste çıktı

Atletizmde Elmas Lig (Diamond League) sezonunun ilk etabında 4 Türk atlet yarıştı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig ilk etap yarışmaları sona erdi.



Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli yarışını 50.30'luk zamanıyla 6. sırada tamamladı.



Kadınlar 3 bin metre müsabakasında yarışan Yasemin Can, 8.41.38'lik derecesiyle 4. oldu.



Ulusal program başlığı altında yer alan ve Elmas Lig'e puan vermeyen müsabakalarda da iki milli atlet piste çıktı. 100 metrede Kayhan Özer, 10.21'lik derecesiyle, 400 metre engellide ise İsmail Nezir, 51.76'lık süresiyle üçüncü sırayı aldı.





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