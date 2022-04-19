Diagne'den Morutan paylaşımı

Galatasaraylı Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçının ardından takım arkadaşı Olimpiu Morutan ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Diagne'den Morutan paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2022 00:05
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonuna dek askıya alınan Mbaye Diagne, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sonrası instagram paylaşımıyla gündem oldu.

Maç sırasında tribünde Morutan ile oturan Diagne, Rumen futbolcuya hitaben yaptığı paylaşımda "Kardeşim iyi misin? Şu anda kız arkadaşını düşünüyorsun değil mi? Umarım aç değilsindir. Seninle keyifli vakit geçirdiğimi biliyorsun. İyi galibiyetti çocuklar." yazdı.

Morutan ise bu paylaşıma, "Kardeşim" diyerek cevap verdi.

İşte Diagne'nin paylaşımı:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ