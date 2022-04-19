Diagne'den Morutan paylaşımı

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonuna dek askıya alınan Mbaye Diagne, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sonrası instagram paylaşımıyla gündem oldu.Maç sırasında tribünde Morutan ile oturan Diagne, Rumen futbolcuya hitaben yaptığı paylaşımda "Kardeşim iyi misin? Şu anda kız arkadaşını düşünüyorsun değil mi? Umarım aç değilsindir. Seninle keyifli vakit geçirdiğimi biliyorsun. İyi galibiyetti çocuklar." yazdı.Morutan ise bu paylaşıma, "Kardeşim" diyerek cevap verdi.