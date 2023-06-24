Dev yarış: Fulham, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir!

Premier Lig ekibi Fulham, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de gündeminde bulunan Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Dev yarış: Fulham, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir!
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24 Haziran 2023 20:07
Son güncelleme 24 Haziran 2023 20:15
Transfer arayışlarını sürdüren Premier Lig ekibi Fulham, Twente forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istiyor.

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Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de yakından takip ettiği oyuncu ile ilgilenen Fulham'ın bu transfer için istekli olduğu ifade edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre İngiliz ekibi Fulham, Twente ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan sağ beki kadrosuna katmak için Hollanda ekibine teklifte bulundu. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın bu transfere olumlu rapor verdiği aktarıldı.

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Ayrıca haberde, Fulham'ın henüz Brenet transferinde mutlu sona ulaşamadığı ve  Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in bu oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Skorer bir bek performansı sergileyen Joshua Brenet, Fulham formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 



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