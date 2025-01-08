Deschamps'dan ayrılık kararı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevini bırakacak.

Haber; Sporx.com
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Deschamps'dan ayrılık kararı
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08 Ocak 2025 00:18
Son güncelleme 08 Ocak 2025 00:21
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan şaşırtıcı bir haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevini bırakma kararı aldı. 

56 yaşındaki teknik direktör, çarşamba günü resmi olarak ayrılığı duyuracak.

2012'DEN BERİ GÖREVDE 

Fransız teknik adam; sırasıyla Monaco, Juventus ve Marsilya'yı çalıştırdıktan sonra Laurent Blanc'dan devraldığı Fransa Milli Takım Teknik Direktörlüğünü 2012'den beri sürdürüyordu. 

2016'DA EVİNDE KAYBETTİ

Evinde EURO 2016'da finale çıkan Fransa, Didier Deschamps ile finale kadar yükselmiş, uzatmalarda Eder'in golü ise kupayı Portekiz'e kaptırmıştı.

3. KUPA İÇİN ORADA OLACAK

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi zaferinin ardından 2026 Dünya Kupası'nda son bir kupa için daha mücadele edecek.





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