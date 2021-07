San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Michael Jordan ile tanışmanın kendisi üzerinde yarattığı etki hakkında konuştu.



Her iki yıldızla da tanışma şansına erişmiş olan DeMar, NBA'de Kobe'ye karşı rekabet etme fırsatı da bulmuştu.



FS1'den Shannon Sharpe ile "Club Shay Shay" yayınında konuşan DeRozan, çocukluk idolleriyle tanışmanın ne kadar inanılmaz olduğunu şu şekilde paylaştı:



"Olağanüstüydü. Bu tür tanrısal bir auraya sahip olan sadece iki kişi var. O ve Jordan. Yemin ederim sadece bu iki kişi.



Sahaya her çıktığımda farklı bir duygu oluyordu. Ne olduğunu bilmiyorum bile ama 15 yaşında Kobe ile çalışma fırsatım olmuştu. Ve her yaz burada, Los Angeles'tayken Loyola Marymount Üniversitesi'nin salonunda oynardık.



16, 17, 18 yaşlarındayken, bunlar gerçek gibi gelmiyordu. Bu yüzden lige geldiğimde ne bekleyeceğimi az çok biliyordum ama kesinlikle farklı bir atmosferdi."