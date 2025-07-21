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Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda kura çekilecek. Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

calendar 21 Temmuz 2025 07:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

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