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Derbide şaşırtan meşale taktiği!

Derbide tribüne meşale sokan taraftarlar, taktikleriyle şaşırttı. Çok sayıda torpil ve meşale, şeffaf davul aksamına özel yapım zula içinde sokulurken, davulun X-Ray cihazından geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sabah
Derbide şaşırtan meşale taktiği!
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28 Şubat 2018 07:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ligde oynanan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçında yasak olmasına rağmen, statta meşale yakan bir grup Fenerbahçe taraftarı şüpheli dün gözaltına alındı.

Çok sayıda torpil ve meşaleyi şeffaf davul aksamına özel yapım zula içinde sokup tribünde patlatan 4 taraftar ile bunu iş yerinde hazırlayan 1 kişi haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda, olay görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların, Passolig kartı ile stada girdiği, bu sırada Passolig ekranında başka bir kişinin resminin çıktığı ve şahsın daha sonra davulu X-Ray cihazından geçirerek stada girdiği görüldü.

Özel yapım davul, X-Ray cihazından geçirildi ancak içindeki özel zula, alarm vermesini önledi. Davulun içine özel bir bölüm yapılırken, meşaleler, bu bölüme özenle yerleştirildi.

ÇAKMAK ATAN TESPİT EDİLDİ

Derbide Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası sevinç yaşandığı esnada Mehmet Topal'a isabet eden ve yaralayan çakmağı fırlatan kişi de tespit edildi. Şüphelinin Beşiktaş taraftarı olduğu bildirildi. Tedavisi sahada yapılan Topal, karşılaşmayı bandajla tamamlamıştı.







*Fotoğraflar Sabah'tan alınmıştır

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