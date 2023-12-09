Derbide önce kırmızı kart, sonra VAR ile iptal

Atilla Karaoğlan, 75. dakikada Tayfur Bingöl'e kırmızı kart gösterdi ve VAR uyarısının ardından sarı karta döndü.

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Derbide önce kırmızı kart, sonra VAR ile iptal
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09 Aralık 2023 20:40
Son güncelleme 09 Aralık 2023 20:41
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 75. dakikada kırmızı kart gördü ve bu kart VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Szymanski savunma arkasına sarktıktan sonra Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, kırmızı kartını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, pozisyona uzun süre itiraz ettiler.

VAR Hakemi Özgür Yankaya, pozisyon için izleme önerisi verdi. Atilla Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartını iptal etti ve sarı kartını gösterdi.

Tayfur Bingöl, 46. dakikada sakatlanan Umut Meraş'ın yerine oyuna girmişti. 

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