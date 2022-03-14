Derbide Batshuayi yedek!

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Belçikalı Michy Batshuayi'yi Galatasaray derbisinde yedek bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Derbide Batshuayi yedek!
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14 Mart 2022 18:47
Spor Toto Süper Lig'de derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 11'de sürpriz tercihlere imza attı.

Karaveli, Belçikalı golcü Batshuayi ve Larin'i yedek bırakırken; hafif sakatlığı bulunan ve oynaması belirsiz olan Atiba'yı ise ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlığı bulunan ancak kadroya alınan Josef de ilk 11'de yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i:




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