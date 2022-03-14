Derbide Batshuayi yedek!

Spor Toto Süper Lig'de derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 11'de sürpriz tercihlere imza attı.Karaveli, Belçikalı golcü Batshuayi ve Larin'i yedek bırakırken; hafif sakatlığı bulunan ve oynaması belirsiz olan Atiba'yı ise ilk 11'de görevlendirdi.Beşiktaş'ta ayrıca sakatlığı bulunan ancak kadroya alınan Josef de ilk 11'de yer almadı.