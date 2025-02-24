Derbide 55 yıl sonra yabancı hakem: Vincic

Slavko Vincic, 55 yıl sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derbide 55 yıl sonra yabancı hakem: Vincic
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24 Şubat 2025 20:57
Son güncelleme 24 Şubat 2025 20:59
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.


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