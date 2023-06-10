Denver Nuggets'ın, Oklahoma City Thunder'dan birkaç Draft hakkı aldığı bir anlaşma yaptığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nuggets'ın, Oklahoma City'nin 2024 Draftı'ndaki ilk tur seçimlerini, 2023 Draftı'ndaki 37. sıra seçimini ve 2029'daki korumalı bir ilk tur seçimi karşılığında 2024 Draftı'ndan bir ikinci tur seçimini aldığını açıkladı.



Uzun yıllar boyunca şampiyonluk için mücadele etme konusunda şansını artırmaya çalışan Denver ekibinin, bu anlaşma ile düşük maliyetli sözleşmeler yapma ve yeni takas araçlarına sahip olma fırsatı yakaladığı düşünülüyor.



Denver'ın ayrıca, Oklahoma City'ye halen 2027 yılı için ilk 5 korumalı bir birinci tur seçimi borcu bulunuyor.





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