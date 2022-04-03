Denswil: "Son dokunuşlar eksik kaldı"

Trabzonsporlu Stefan Denswil, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denswil: 'Son dokunuşlar eksik kaldı'
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03 Nisan 2022 22:56
Trabzonspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından Stefano Denswil konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Stefano Denswil "Beşiktaş ilk dakikalarda zorluklar çıkardı. Onlar daha iyi başladı ama dengeyi yakaladık. Sonrasında istediğimzi oyunu oynadık. Son dokunuşlarda eksik kaldık." dedi.

Bordo-mavili futbolcu ayrıca "Andreas Cornelius girdikten sonra hepimizi mutlu etti. Rakibimiz golü buldu ama 10 kişi kaldı. Sonuna kadar golü aradık ama olmadı. Böyle maçlarda kaybetmemek de önemli." açıklamasını yaptı.

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