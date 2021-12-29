Denizlisporlu Mustafa Çeçenoğlu'ndan Crespo tarzı sevinç!

Denizlisporlu futbolcu Mustafa Çeçenoğlu'nun seri penaltı atışlarında yaşadığı Galatasaray taraftarına karşı yaptığı gol sevinci dikkat çekti. Fenerbahçe altyapısından yetişen oyuncunun, attığı penaltı golünden sonra Fenerbahçeli futbolcu Crespo'nun Nef Stadyumu'nda yaşadığı gol sevincini tekrarladı.

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Denizlisporlu Mustafa Çeçenoğlu'ndan Crespo tarzı sevinç!
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29 Aralık 2021 11:02
Miguel Crespo da Silva
Miguel Crespo da Silva
Fenerbahçe
Galatasaray'ın Denizli'ye elendiği kupa maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Denizlispor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, seri penaltı atışlarında attığı golden sonra elleriyle kulaklarını tıkadı ve sevincini bu şekilde yaşadı.

Sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Çeçenoğlu'nun sevincinin bu denli etkili olmasının sebebi ise Fenerbahçeli futbolcu Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinçle benzerlik göstermesiydi.

27 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti. 

 

 



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