Denizlispor savaşı bırakmıyor

Tarihinin en zorlu günlerinden geçip Süper Lig'den düşerek 4 yıl içerisinde amatör ligin kıyısına gelen Denizlispor, yaşadığı zorluklara rağmen 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma yarışına tutunuyor.



Tesislerinin doğalgazı birikmiş borçları yüzünden kesilerek kış ortasında ısıtma ve sıcak sudan mahrum kalan yeşil-siyahlıların devre arasında transfer yasaklısı kulübe dönen Gökhan Süzen haricinde tamamen altyapı oyuncularından oluşan kadrosunun bileği son 3 maçtır bükülmedi.



Grupta Erciyes 38 FSK'yı 2-1 yendikten sonra üst üste iki deplasmanda Tepecikspor'la 1-1, Kahramanmaraş İstiklalspor'la 2-2 berabere kalan Denizlispor, pes etmedi.



Bu sezon eski yabancılarından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, puanını 12 yapıp kurtuluş savaşını sürdürdü. Halen düşme hattında yer alan Denizli'nin kurtuluş barajıyla arasında 2 puanlık fark bulunuyor.



