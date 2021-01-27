Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Galatasaray'dan transfer yaptı.



Yeşil - siyahlı kulüp, Galatasaray'dan 19 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.



Denizlispor'dan transfere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;



"Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz."



