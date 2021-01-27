Denizlispor, Galatasaray'dan transfer yaptı!

Galatasaray, genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar Denizlispor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; denizlispor.org.tr
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Denizlispor, Galatasaray'dan transfer yaptı!
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27 Ocak 2021 16:26
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Galatasaray'dan transfer yaptı.

Yeşil - siyahlı kulüp, Galatasaray'dan 19 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Denizlispor'dan transfere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz."



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