13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Denizlispor'da kongre ertelendi!

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Denizlispor'da 12 Ağustos Salı günü yapılması planlanan kongre çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendi.

13 Ağustos 2025 13:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'da kongre ertelendi!




Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un 12 Ağustos Salı günü yapılması planlanan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kongre, Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda 19 Ağustos Salı günü saat 18.00'de toplanacak. Dün salona yüzlerce taraftar akın etmesine rağmen yeterli kongre üyesi sayısına ulaşılamadığı öğrenildi.

Genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay ve Erhan Ergil'in yarışması bekleniyor.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
