Denizlispor'da kongre ertelendi!

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un 12 Ağustos Salı günü yapılması planlanan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.



Kongre, Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda 19 Ağustos Salı günü saat 18.00'de toplanacak. Dün salona yüzlerce taraftar akın etmesine rağmen yeterli kongre üyesi sayısına ulaşılamadığı öğrenildi.



Genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay ve Erhan Ergil'in yarışması bekleniyor.