Denizli İdmanyurdu iyi başladı

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona çok iyi bir giriş yaptı.



Grupta köklü rakibi Altay'ı da evinde geriden gelip 2-1 mağlup eden Denizli temsilcisi 3 hafta sonunda namağlup 7 puana ulaştı.



İlk hafta evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yendikten sonra geçen hafta deplasmanda Nazillispor'la 1-1 berabere kalan İdmanyurdu iç sahada 2'de 2 yaptı.



Denizli İdmanyurdu'nda Altay önünde penaltı kurtaran tecrübeli kaleci Mert galibiyette büyük pay sahibi oldu.