22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Denizli İdmanyurdu iyi başladı

Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona çok iyi bir giriş yaptı.

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona çok iyi bir giriş yaptı.

Grupta köklü rakibi Altay'ı da evinde geriden gelip 2-1 mağlup eden Denizli temsilcisi 3 hafta sonunda namağlup 7 puana ulaştı.

İlk hafta evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yendikten sonra geçen hafta deplasmanda Nazillispor'la 1-1 berabere kalan İdmanyurdu iç sahada 2'de 2 yaptı.

Denizli İdmanyurdu'nda Altay önünde penaltı kurtaran tecrübeli kaleci Mert galibiyette büyük pay sahibi oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
