Deniz Undav'ın kaderi Brighton'ın elinde

Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Deniz Undav için Stuttgart kulübü kararını verdi. Alman ekibi, bonservisi Brighton'da olan yıldız ismin bonservisini almak istiyor.



Sky'ın haberine göre; Stuttgart, 27 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verse de oyuncunun geleceği henüz netlik kazanmadı.



SON SÖZ BRIGHTON'IN



Stuttgart ile yapılan anlaşmaya göre Brighton'ın 20 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakamla Deniz Undav'ı geri alma hakkı mevcut. Brighton, bu opsiyonu kullanması halinde tecrübeli golcüyü daha yüksek bonservis bedeliyle başka takımlara da satma şansını yakalayabilir.



STUTTGART'A SICAK BAKIYOR



Bu gelişmeler üzerine Deniz Undav'ın da gelecek kariyerine Stuttgart'ta devam etmek istediği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giyen Deniz Undav, 19 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.





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