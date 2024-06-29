Deniz Undav'ın kaderi Brighton'ın elinde

Stuttgart, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Undav'ın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bonservisi Brighton'da bulunan Deniz Undav için İngiliz kulübü henüz oyuncuyla ilgili kararını vermedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Deniz Undav'ın kaderi Brighton'ın elinde
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29 Haziran 2024 18:09
Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Deniz Undav için Stuttgart kulübü kararını verdi. Alman ekibi, bonservisi Brighton'da olan yıldız ismin bonservisini almak istiyor.

Sky'ın haberine göre; Stuttgart, 27 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verse de oyuncunun geleceği henüz netlik kazanmadı.

SON SÖZ BRIGHTON'IN

Stuttgart ile yapılan anlaşmaya göre Brighton'ın 20 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakamla Deniz Undav'ı geri alma hakkı mevcut. Brighton, bu opsiyonu kullanması halinde tecrübeli golcüyü daha yüksek bonservis bedeliyle başka takımlara da satma şansını yakalayabilir. 

STUTTGART'A SICAK BAKIYOR

Bu gelişmeler üzerine Deniz Undav'ın da gelecek kariyerine Stuttgart'ta devam etmek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giyen Deniz Undav, 19 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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