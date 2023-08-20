Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı
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20 Ağustos 2023 20:09
Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunca Gebze Şişecam Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.

Yapılan yarışlar sonucunda büyük kadınlarda 200 puanla Fenerbahçe birinci, 180 puanla Haliç Yelken ve Kürek Kulübü ikinci, 169 puanla Altınboynuz üçüncü oldu.

Büyük erkeklerde birinciliği 295 puanla kupayı Şişecam Spor Kulübü, ikinciliği 215 puanla Altınboynuz, üçüncülüğü 210 puanla Haliç Yelken ve Kürek Kulübü elde etti.

19 yaş altı kadınlarda ilk 3 sıra 207.5 puanla Şişecam Spor Kulübü, 190 puanla Altınboynuz, 135 puanla Haliç Yelken ve Kürek Kulübü'nden oluştu.

19 yaş altı erkeklerde Şişecam Spor Kulübü 222,5 puanla birinci, İstanbul Kürek 215 puanla ikinci, Altınboynuz ise 174 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupaları protokol üyelerince verildi.

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