Demir Ege: 'Şanssızlıklar oluyor'

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından konuştu.
Tecrübeli oyuncu, "3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Milli arayı en iyi şekilde geçirdik, iyi hazırlanmıştık. Bazen böyle şanssızlıklar oluyor." dedi.
Gabriel Paulista, "İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı bunları en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
