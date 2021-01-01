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DeMar DeRozan'ın 'Rushmore Dağı' dörtlüsü!

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, 'Rushmore Dağı' listesindeki dört oyuncuyu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, 'Rushmore Dağı' listesindeki dört oyuncuyu açıkladı.

CBS Sports muhabiri Sam Quinn, Bulls yıldızının bu listedeki dört oyuncunun isimlerini söylediği bir video paylaştı.

Videoda DeRozan'ın, listesine sırayla Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve Magic Johnson'ı aldığı görüldü.

Bryant'ın büyük bir hayranı olarak bilinen DeMar, çocukluğunda Lakers efsanesini idol aldığını birçok kez dile getirmişti. Listede Jordan hariç, diğer üç oyuncunun da Lakers efsaneleri oluşu dikkat çekti.

DeRozan bu sezon 26.8 sayı, 5.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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