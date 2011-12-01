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Delonte West, tedavi gördüğü yerde işe başladı!

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in, Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın yardımları sonrası katıldığı Florida'daki rehabilitasyon merkezinde işe başladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Delonte West'in, Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın yardımları sonrası katıldığı Florida'daki rehabilitasyon merkezinde işe başladığı bildirildi.

West, Florida'daki 'Rebound' isimli tedavi merkezinde tedavi görmüştü. Cuban, geçtiğimiz Eylül ayında Dallas'taki bir kavşakta dilencilik yaptığı görülen West'i, bir benzin istasyonundan almış ve yardım eli uzatmıştı. Cuban'ın ayrıca West'in annesiyle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olduğu da kaydedildi.

Cuban, NBA kariyeri boyunca bipolar bozukluk tanısını açıkça belirtmiş olan West'e, yakın zamanda yardımcı olmaya çalışan birkaç kişiden biriydi.

37 yaşındaki West, kariyerinde Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Mavericks formalarını giydiği sekiz NBA sezonu boyunca 9.7 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı ve en son 2011-12 sezonunda Dallas'ta bulunmuştu.


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