Dele Alli, İtalya yolcusu

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, beklentilerin çok uzağında kalınca, Şenol Güneş tarafından Başakşehir maçında kadroya alınmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar da tribünde oturabileceğini açıkladı.



Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen İngiliz için ise İtalya'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına göre; Serie A'nın iki büyük devi Dele Alli'yi transfer listesine aldı.



MALİYETİ YÜKSEK OLMAYABİLİR



Haberde şu ifadelere yer verildi: "Milan ve Inter, Dele Alli için hamle peşinde... Dele yaz aylarında Serie A fırsatı yakalayabilir. Milan ve Inter için maliyeti çok yüksek olmayabilir. Dele, Everton'dan kiralık gittiği Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemedi ve sezonun geri kalanını tribünde geçirebilir." Haberin devamında ise Everton Menajeri Sean Dyche'nin şu sözlerine yer verildi: "Artık yaz aylarında hepimiz tekrardan bir araya geldiğimizde bekleyip göreceğiz neler olacağını. Çünkü Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmesi var."



MAXIM İÇİN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ



Yönetim, Dele Alli'nin 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Everton da onun sözleşmesini yaz aylarında feshetmeye hazırlanıyor. Eğer durum böyle olursa Milan veya Inter oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. Rumen basını da Maxim'e yer açmak için Dele'nin tribüne gönderildiğini iddia etti.







