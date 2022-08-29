Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden Dele Alli için statta çalınacak şarkı belli oldu.



Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde ses kontrolü yaparken, "Delalım" şarkısının çaldığı onlar sosyal medyada çok konuşuldu. Gelen tepkilerin ardından şarkının değiştirilmesine karar verildi.



Siyah-beyazlıların Tottenham'dan kiraladığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Willy William'dan Ego şarkısı seçildi. Dele Alli'nin gol atması halinde statta bu şarkı çalacak.







