DELE ALLI VASATI AŞAMADI

DELE ALLI HATAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli, Hatayspor maçında ilk 11'de görev yaptı. İngiliz futbolcu performansıyla vasatı aşamadı.Trabzonspor maçında 11'de oynayan Dele Alli, Hatayspor maçında da Valerien Ismael'in vazgeçmediği isimlerden biriydi. Ancak; Dele Alli performansıyla vasatı aşamadı ve 53. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.Beşiktaş'ta kiralık oynayan Dele Alli, Hatayspor maçında 1 şut pası verirken, 37 kez topla buluştu. 21 olumlu pas veren ve yüzde 76 pas isabeti yakaladı. Dele Alli 1 kez de top kaptı, 2 kez faule maruz kaldı.