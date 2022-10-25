Dele Alli 11 başladı, vasatı aşamadı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dele Alli, Hatayspor maçında ilk 11'de başlasa da performansıyla vasatı aşamadı. İşte Dele Alli'nin Hatay maçı istatistikleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dele Alli 11 başladı, vasatı aşamadı
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25 Ekim 2022 11:09
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli, Hatayspor maçında ilk 11'de görev yaptı. İngiliz futbolcu performansıyla vasatı aşamadı.

DELE ALLI VASATI AŞAMADI

Trabzonspor maçında 11'de oynayan Dele Alli, Hatayspor maçında da Valerien Ismael'in vazgeçmediği isimlerden biriydi. Ancak; Dele Alli performansıyla vasatı aşamadı ve 53. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

DELE ALLI HATAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Dele Alli, Hatayspor maçında 1 şut pası verirken, 37 kez topla buluştu. 21 olumlu pas veren ve yüzde 76 pas isabeti yakaladı. Dele Alli 1 kez de top kaptı, 2 kez faule maruz kaldı. 

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