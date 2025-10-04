Del Piero'dan Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibinin formasını giyen ve her fırsatta kendisini idol olarak gördüğünü söyleyen Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.La Gazzetta dello Sport'ta konuşan Del Piero, Kenan ile yakın bir ilişkisinin olmasının hatırlatılması ve milli futbolcuya vereceği tavsiye konusunda gelen sorunun arıdndan,dedi.Del Piero, Kenan Yıldız ile ilgili,dedi.İtalyan eski yıldız,sözlerini sarf etti.Juventus'ta bu sezon 7 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.