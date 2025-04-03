Dejan Radonjic: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

EuroCup yarı final serisinin 3. ve son maçında ağırladığı İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 76-72 yenilerek elenen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, son çeyrekte çok fazla serbest atış kaçırmalarının mağlubiyette önemli etken olduğunu söyledi.
Karadağlı başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dreamland Gran Canaria'yı tebrik ederim. Enteresan bir maç oldu. Müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son pozisyona kaldı ancak maçı uzatmaya götüremedik." ifadelerini kullandı.
Gran Canaria ile bu sezon 5 kez karşılaştıklarını hatırlatan Radonjic, "Tüm maçlar yakın skorlarla sona erdi. Son periyotta 5 serbest atış kaçırınca kazanmak kolay olmuyor. Ancak EuroCup'da çok iyi bir sezon geçirdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.
Lakovic: "Turu geçmeyi hak ettik"
Dreamland Gran Canaria Başantrenörü Jaka Lakovic, çok iyi mücadele ederek finale yükselmeyi başardıklarını kaydetti.
Zor bir karşılaşma olduğunun altını çizen Lakovic, "Bu sezon Bahçeşehir Koleji ile 5 kez karşılaştık. Hepsi yakın skorlarla geçti. Mükemmel efor gösterdik. Önemli ribauntları aldık ve serbest atışları sayıya çevirdik. Galibiyeti ve turu geçmeyi hak ettik." şeklinde görüş belirtti.
Karadağlı başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dreamland Gran Canaria'yı tebrik ederim. Enteresan bir maç oldu. Müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son pozisyona kaldı ancak maçı uzatmaya götüremedik." ifadelerini kullandı.
Gran Canaria ile bu sezon 5 kez karşılaştıklarını hatırlatan Radonjic, "Tüm maçlar yakın skorlarla sona erdi. Son periyotta 5 serbest atış kaçırınca kazanmak kolay olmuyor. Ancak EuroCup'da çok iyi bir sezon geçirdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.
Lakovic: "Turu geçmeyi hak ettik"
Dreamland Gran Canaria Başantrenörü Jaka Lakovic, çok iyi mücadele ederek finale yükselmeyi başardıklarını kaydetti.
Zor bir karşılaşma olduğunun altını çizen Lakovic, "Bu sezon Bahçeşehir Koleji ile 5 kez karşılaştık. Hepsi yakın skorlarla geçti. Mükemmel efor gösterdik. Önemli ribauntları aldık ve serbest atışları sayıya çevirdik. Galibiyeti ve turu geçmeyi hak ettik." şeklinde görüş belirtti.