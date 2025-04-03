Dejan Radonjic: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

EuroCup yarı final serisinin 3. ve son maçında ağırladığı İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 76-72 yenilerek elenen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, son çeyrekte çok fazla serbest atış kaçırmalarının mağlubiyette önemli etken olduğunu söyledi.Karadağlı başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Gran Canaria ile bu sezon 5 kez karşılaştıklarını hatırlatan Radonjic,diye konuştu.Dreamland Gran Canaria Başantrenörü Jaka Lakovic, çok iyi mücadele ederek finale yükselmeyi başardıklarını kaydetti.Zor bir karşılaşma olduğunun altını çizen Lakovic,şeklinde görüş belirtti.