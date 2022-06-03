Dee Bost: 'Kimseden çekinmiyoruz!'

Galatasaray'ın Birleşik Amerikalı gardı Dee Bost, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e karşı kazanmalarının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



20 sayı ile Galatasaray Nef'in en skorer ismi olan Dee Bost maçın ardından şu ifadeleri kullandı:



"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Büyük taraftarımız önünde buna ihtiyacımız vardı. Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu ama biz kimseden çekinmiyoruz ve şimdi beşinci maça gidiyoruz. Çok büyük oyuncuları var ama biz savaştık. Bir sonraki maç bir savaş, bir kavga olacak. Ben olabildiğince tam performansımla oynuyorum ve sahada savaşıyorum. Ben buyum ve takımıma bu şekilde katkı vermek istiyorum."





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