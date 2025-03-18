Dean Huijsen: "Real Madrid gurur verici"

Bournemouth forması giyen Dean Huijsen, Real Madrid ile adının geçmesinin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dean Huijsen: 'Real Madrid gurur verici'
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18 Mart 2025 23:42
Bournemouth forması giyen Dean Huijsen, Real Madrid'e transferi için çıkan haberleri değerlendirdi.

Huijsen, "Real Madrid'in sizinle ilgilenmesi özel bir şeydir ve bu iyi performans gösterdiğiniz anlamına gelir. Real Madrid'in ilgisini duymak benim için bir onur, böyle bir bir kulübün benimle ilgilenmesi gurur verici." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bournemouth'ta ortaya koyduğu performansla İspanya Milli Takımı'na da seçilmişti.

Bournemouth'ta bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Huijsen, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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