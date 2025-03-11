Davis ve Lively II, sakatlıkları sonrası parkelere dönmeye yakın

Dallas Mavericks uzunları Anthony Davis ve Dereck Lively II, sakatlıklarının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davis ve Lively II, sakatlıkları sonrası parkelere dönmeye yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2025 12:50
Dallas Mavericks uzunları Anthony Davis ve Dereck Lively II, sakatlıklarının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

ESPN muhabiri Marc Stein'e göre, Davis geçtiğimiz hafta sonu ilk kez 2'ye 2 maç oynayarak kasık sakatlığı sonrası dönüş yolunda önemli bir adım attı.

Lively ise sağ ayak bileğindeki stres kırığından iyileşme sürecinde ilerliyor. Ancak Mavericks, Batı Konferansı'nda şu anda 10. sırada yer alıyor ve playofflara kalabilmek için üst üste iki eleme maçı kazanmak zorunda.

Takım ayrıca Kyrie Irving'in sakatlığı nedeniyle playofflar için büyük bir dezavantajla karşı karşıya.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery