Dallas Mavericks uzunları Anthony Davis ve Dereck Lively II, sakatlıklarının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.



ESPN muhabiri Marc Stein'e göre, Davis geçtiğimiz hafta sonu ilk kez 2'ye 2 maç oynayarak kasık sakatlığı sonrası dönüş yolunda önemli bir adım attı.



Lively ise sağ ayak bileğindeki stres kırığından iyileşme sürecinde ilerliyor. Ancak Mavericks, Batı Konferansı'nda şu anda 10. sırada yer alıyor ve playofflara kalabilmek için üst üste iki eleme maçı kazanmak zorunda.



Takım ayrıca Kyrie Irving'in sakatlığı nedeniyle playofflar için büyük bir dezavantajla karşı karşıya.



