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Davis ile Durant, Kyrie'nin logoya basması üzerine tartıştılar

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve eski NBA oyuncusu Glen Davis, Kyrie Irving'in Celtics logosuna basması konusunda tartışmaya girdiler.

Haber; Sporx.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve eski NBA oyuncusu Glen Davis, Kyrie Irving'in Celtics logosuna basması konusunda tartışmaya girdiler.

Irving, serinin 4. maçında gösterdiği performansı sonrası TD Garden parkelerinde bulunan Celtics logosunun üzerine bastığında, birçok Celtics taraftarının tepkisini çekmişti.

Kevin Garnett gibi takımın bazı eski oyuncuları, Kyrie'nin bu hareketinin saygısızca olduğuna dair bakış açılarını sunmuşlardı.

Garnett'in eski takım arkadaşı "Big Baby" Davis ise konuyu bir Instagram yorumunda çok daha tehditkar bir ifadeyle ele aldı:

"Gerçekten saçmalık. Dediğim gibi, Lucky'nin üstüne basmak, o takım için oynayan herkesin üstüne basmak demektir. Gerçek hayatta birileri zarar görmeden önce bu saçmalığı basketbolla sınırlı tutsa iyi olur."

Davis'in yorumları, duygularını sosyal medyada paylaşmaktan asla çekinmeyen Irving'in takım arkadaşı Kevin Durant'in tepkisini şu şekilde çekmişti:

"Bırak Allah aşkına."

Maçtan sonra medyanın daha çok dikkatini çeken şey, bir Celtics taraftarının Kyrie'ye, soyunma odasına giderken su şişesi fırlatması olmuştu. Mevzubahis kişi bu hareketi sonrası tutuklanmış ve TD Garden'dan menedilmişti.


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