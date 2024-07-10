New York Knicks'in, yakın zamanda Charlotte Hornets tarafından serbest bırakılan forvet Davis Bertans'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğu iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Knicks'in Letonyalı forvetle ilgilendiğini bildirdi.



Üç sayılık atışlarıyla tanınan Bertans'ın bu alanda %39,6'luk bir kariyer ortalaması bulunuyor ve geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla maç başına 20,8 dakikada 8,8 sayı ortalaması yakalamıştı.



Bertans, geçtiğimiz günlerde FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda Letonya adına forma giymiş, fakat ekibinin finalde Brezilya'ya karşı mağlup olmasıyla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma fırsatını kaçırmıştı.





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