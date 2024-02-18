Davinson Sanchez: "Şimdi sıra Prag'a geldi"

Davinson Sanchez, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Davinson Sanchez: 'Şimdi sıra Prag'a geldi'
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18 Şubat 2024 21:20
Davinson Sanchez, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanş maçı var, o maç öncesinde moral oldu. İlk yarıda iyi oynadık. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyleri yaptık, hazırlanmıştık." dedi.

Ayrıca, "Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz, bunlara çalışıyoruz. Rakip boşluk bulunca tehlike yaratabilecekti. Sezon uzun. Şampiyonluk için hala çok maç var. Maç maç devam etmeliyiz. Kazandıkça kendimize güvenimiz artıyor." şeklinde konuştu.

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