Davinson Sanchez, Kayseri'de yine ağızları açık bıraktı

Galatasaray'da Kayserispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyette yine en dikkat çekici isimlerden birisi Davinson Sanchez oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez, Kayseri'de yine ağızları açık bıraktı
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23 Aralık 2024 10:21
Galatasaray'da Kayserispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyette yine en dikkat çekici isimlerden birisi Davinson Sanchez oldu.

Özellikle bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Davinson Sanchez yine harika bir performans sergiledi. Savunmada hata yapmayan Kolombiyalı futbolcu, karşılaşmanın son anlarında da ileriye çıkarak gol aradı ancak şutu kaleciye takıldı. Başarılı oyuncunun Abdülkerim ile formu dikkat çekiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

 
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