Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Stoper bölgesine takviye yapması beklenmeyen Galatasaray'da, Davinson Sanchez'e teklifler olması işi değiştirdi. Sarı-kırmızılılar bu gelişme sonrası oyuncunun alternatifini buldu ve oyuncu analizlerine başladı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!
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10 Temmuz 2024 09:47
Stoper bölgesine takviye yapması beklenmeyen Galatasaray'da, Davinson Sanchez'e teklifler olması sarı kırmızılı takımı harekete geçirdi.

Everton'un ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı ekibi arayışa itti ve listedeki isim olan Nagalo için detaylar incelenmeye başladı.

Nagalo'nun adı daha önce hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılmıştı.

Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin 7 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

Davinson'a 25 milyon euro'luk fiyat biçen Aslan istediği teklifi alırsa 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nagalo için harekete geçecek. 

 
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