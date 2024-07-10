Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!

Stoper bölgesine takviye yapması beklenmeyen Galatasaray'da, Davinson Sanchez'e teklifler olması sarı kırmızılı takımı harekete geçirdi.
Everton'un ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı ekibi arayışa itti ve listedeki isim olan Nagalo için detaylar incelenmeye başladı.
Nagalo'nun adı daha önce hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılmıştı.
Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin 7 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Davinson'a 25 milyon euro'luk fiyat biçen Aslan istediği teklifi alırsa 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nagalo için harekete geçecek.
Everton'un ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı ekibi arayışa itti ve listedeki isim olan Nagalo için detaylar incelenmeye başladı.
Nagalo'nun adı daha önce hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor ile anılmıştı.
Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin 7 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Davinson'a 25 milyon euro'luk fiyat biçen Aslan istediği teklifi alırsa 2027'ye kadar sözleşmesi olan Nagalo için harekete geçecek.