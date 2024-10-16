Davinson golünü attı, Kolombiya farka koştu!

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri 10. hafta maçında Kolombiya, sahasında Şili ile karşılaştı. Roberto Melendez Stadı'nda oynanan maçı Kolombiya 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 82. dakikada Jhon Duran ve 90+2 dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 19'a çıkardı. Şili ise 5 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Kolombiya, Uruguayla karşılaşacak. Şili ise Peru'ya konuk olacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 82. dakikada Jhon Duran ve 90+2 dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 19'a çıkardı. Şili ise 5 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Kolombiya, Uruguayla karşılaşacak. Şili ise Peru'ya konuk olacak.