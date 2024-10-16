Davinson golünü attı, Kolombiya farka koştu!

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri 10. hafta maçında Kolombiya, sahasında Şili'yi 4-0 mağlup etti.

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Davinson golünü attı, Kolombiya farka koştu!
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16 Ekim 2024 01:29
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri 10. hafta maçında Kolombiya, sahasında Şili ile karşılaştı. Roberto Melendez Stadı'nda oynanan maçı Kolombiya 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 82. dakikada Jhon Duran ve 90+2 dakikada Luis Sinisterra kaydetti.

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 19'a çıkardı. Şili ise 5 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Kolombiya, Uruguayla karşılaşacak. Şili ise Peru'ya konuk olacak.

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