Davinson'dan kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson'dan kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür
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11 Nisan 2025 22:33
Son güncelleme 11 Nisan 2025 22:43

Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Davinson Sanchez, deplasmanda Samsunspor'a karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Mücadeleyi değerlendiren başarılı stoper, "Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Avrupa'da oynamak için mücadele eden bir takım. Dinlenmek için zamanımız vardı. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardık. İyi mücadele ettik. Önümüzdeki maçlara odaklanıp onları da kazanmak istiyoruz." dedi.

İkinci çocuğu hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Mutluyum. Kulübe teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftara teşekkür etmek istiyorum. Ayrı ayrı tebrik mesajı attılar. Ailemize birisinin katılması mutluluk verici. Kulübe tekrardan teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular ve yanımızda bulundular. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın da yanında oldum. Her zaman elimden geldiğinde takıma yardımcı olacağımı biliyorlar. Oğlumun mutlu bir hayatı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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