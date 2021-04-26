David Beckham, Falcao'nun yerine Burak Yılmaz'ı istiyor

Fransa Ligi'nde Lille forması ile harikalar yaratan Burak Yılmaz'a MLS takımları talip oldu. David Beckham'ın Radamel Falcao yerine Burak Yılmaz'ı istediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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David Beckham, Falcao'nun yerine Burak Yılmaz'ı istiyor
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26 Nisan 2021 14:59
Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham'ın büyük hissedarı olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

FALCAO YERİNE BURAK YILMAZ

Galatasaray'dan Radamel Falcao ile de ilgilenen David Beckham'ın büyük hissedarı olduğu Inter Miami, Burak Yılmaz'ın Fransa gibi önemli bir ligde, gösterdiği üst düzey performans nedeniyle, Kolombiyalı golcüden vazgeçmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak Yılmaz'ın kararı bekleyecek.

Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.



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