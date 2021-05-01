David Alaba anlaştı, resmi açıklama bekleniyor

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David Alaba'nın Real Madrid ile anlaştığı belirtildi.



Sky'ın haberine göre David Alaba'nın sezon başından bu yana kendisi isteyen Real Madrid ile el sıkıştığı öğrenildi. Özellikle İngiliz ekiplerinden Chelsea, Manchester United gibi takımların kendisini istemesine rağmen başından beri Real Madrid ile en ciddi görüşmeleri yürüttüğü belirtilen Alaba'nın sözleşme detaylarına dair bilgiler de verildi.



Haberlere göre David Alaba, Real Madrid'den vergiler çıkarılmış haliyle yıllık 12 milyon euro kazanacak.



Altyapısından bu yana forma giydiği Bayern'de 2008'de U19 seviyesinde adım atan 28 yaşındaki solak savunmacı, bu sezon şu ana kadar 49 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik de ekstra katkı sağladı.



