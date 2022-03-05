Darüşşafaka, sahasında Aliağa'yı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Darüşşafaka, sahasında Aliağa Petkimspor'u 101-86 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk altı dakikası 15-9 Aliağa Petkimspor üstünlüğüyle geçildi. Farkı korumayı bilen konuk takım, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe tempolu başlayan ve yakaladığı 9-3'lük seriyle 25-24 öne geçen Darüşşafaka, Caupain, Doğuş ve McCullough'un üst üste üç sayılık atışlarıyla farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-41 üstün gitti.



Üçüncü çeyrekte Doğuş-Berke ikilisiyle 17 sayı bulan ve 27. dakikada skoru 70-55 yapan yeşil-siyahlılar, son periyoda 13 sayılık avantajla girdi: 75-62. Son çeyrekte seyircisinin desteğini de arkasına alan Darüşşafaka, puan cetvelinin son sırasında yer alan Aliağa Petkimspor'u 101-86 mağlup etti.





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