Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e konuk olacak

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e konuk olacak
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01 Ocak 2024 14:32
Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında 2 Ocak Salı günü (yarın) deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak.

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.

Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.

MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü müsabaka 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

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