Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e konuk olacak

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında 2 Ocak Salı günü (yarın) deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak.
Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.
Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.
MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.
Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü müsabaka 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.
Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.
Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.
MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.
Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü müsabaka 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.
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