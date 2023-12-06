Darüşşafaka, Fransa'da kaybetti

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu.
Cholet kentindeki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı, soyunma odasına ise 45-39 üstün girdi.
Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyrekte farkı 5 sayıya kadar indirse de son çeyreğe 71-58 geride gittiği karşılaşmadan 97-86 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla yeşil-siyahlılar, C Grubu'ndaki üçüncü mağlubiyetini yaşarken, Cholet Basket üçüncü galibiyetini elde etti.
Darüşşafaka Lassa, gruptaki son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında ile VEF Riga karşılaşacak.
Cholet kentindeki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı, soyunma odasına ise 45-39 üstün girdi.
Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyrekte farkı 5 sayıya kadar indirse de son çeyreğe 71-58 geride gittiği karşılaşmadan 97-86 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla yeşil-siyahlılar, C Grubu'ndaki üçüncü mağlubiyetini yaşarken, Cholet Basket üçüncü galibiyetini elde etti.
Darüşşafaka Lassa, gruptaki son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında ile VEF Riga karşılaşacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU