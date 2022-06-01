Daria Kasatkina, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina, 29 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Başkent Paris'teki turnuvanın 11. gününde oynanan tek kadınlar çeyrek finalinde, tarafsız sporcu olarak mücadele eden Rus tenisçiler Kudermetova ile Kasatkina karşılaştı.



İki saat 8 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Kasatkina, bir grand slam turnuvasında ilk kez yarı finale kaldı.



Kasatkina, yarı finalde Iga Swiatek-Jessica Pegula eşleşmesinin galibiyle korta çıkacak.









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