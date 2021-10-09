Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'nde harika performansını Moldova maçıyla da sürdürdü.



Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen Danimarka, elemelerde 7'de 7 yaparak Katar Dünya Kupası içn büyük bir avantaj kazandı.



Aynı zamanda gruptaki 7 maçında da kalesinde gole izin vermeyen Danimarka, olağanüstü bir defansif performansıyla da alkışı hak etti.



Bu başarıya daha önce Sırbistan-Karadağ, 2006 Dünya Kupası elemelerinde ulaşmıştı.



