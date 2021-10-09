Danimarka'dan olağanüstü başarı

Danimarka, Dünya Kupası elemelerinde 7'de 7 yaptı. Üstelik bunu yaparken, kalesinde hiç gole izin vermedi!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Danimarka'dan olağanüstü başarı
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09 Ekim 2021 23:45
Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'nde harika performansını Moldova maçıyla da sürdürdü.

Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen Danimarka, elemelerde 7'de 7 yaparak Katar Dünya Kupası içn büyük bir avantaj kazandı.

Aynı zamanda gruptaki 7 maçında da kalesinde gole izin vermeyen Danimarka, olağanüstü bir defansif performansıyla da alkışı hak etti.

Bu başarıya daha önce Sırbistan-Karadağ, 2006 Dünya Kupası elemelerinde ulaşmıştı.


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