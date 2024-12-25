Dani Olmo: "2024'te çok güzel şeyler oldu"

Barcelona forması giyen Dani Olmo, 2024 yılının kendisi için harika geçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dani Olmo: '2024'te çok güzel şeyler oldu'
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25 Aralık 2024 14:01
Barcelona forması giyen Dani Olmo, geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılı ile ilgili konuştu.

İspanyol yıldız, "2024, çok güzel olayların yaşandığı bir yıl oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmak ve Barcelona'ya imza atmak benim için harikaydı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından ülkedeki kutlamalara değinen Olmo, "İspanya'ya döndüğümüzde insanların bizi nasıl karşıladığını çok iyi hatırlıyorum, inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, İspanya ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmasının ardından Ağustos ayında Leipzig'den Barcelona'ya 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Barcelona'da şu ana kadar 15 maçta süre bulan İspanyol futbolcu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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