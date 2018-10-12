Dan Barlaser, İngiltere 3. Ligi'nde Türkiye'yi bekliyor!

Babasının Türkiye'de doğması nedeniyle Türkiye pasaportu bulunan, ay yıldızlı formayı giymek istediğini söyledi.Bonservisi Premier Lig takımlarından Newcastle United'da olan ve 3. Lig ekibi'de oynayan 21 yaşındaki Türk asıllı İngiliz orta saha, Türkiye Milli Takımı'ndan gelecek bir teklife hayır demenin aptallık olacağını belirtti.İngiliz basınına konuşan Dan Barlaser,sözlerini kullandı.Türkiye U16'da 9, Türkiye U17'de ise 6 maça çıkan Dan Barlaser, orta sahanın ortasında görev alıyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.