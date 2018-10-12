Dan Barlaser, İngiltere 3. Ligi'nde Türkiye'yi bekliyor!

Babasının Türkiye'de doğması nedeniyle Türkiye pasaportu bulunan Dan Barlaser, ay yıldızlı formayı giymek istediğini söyledi.
Bonservisi Premier Lig takımlarından Newcastle United'da olan ve 3. Lig ekibi Accrington Stanley'de oynayan 21 yaşındaki Türk asıllı İngiliz orta saha, Türkiye Milli Takımı'ndan gelecek bir teklife hayır demenin aptallık olacağını belirtti.
''TÜRKİYE'YE HAYIR DEMEK APTALLIK OLUR''
İngiliz basınına konuşan Dan Barlaser, ''16 ve 17 yaş kategorilerinde Türkiye için oynadım. 18 yaş kategorisinde ise İngiltere'de oynadım. U20 Milli Takımı için Türkiye'de oynamak istedim ama seçilemedim. İngiltere Milli Takımı'nda oynamak için Premier Lig'in üst seviye oyuncusu olmanız lazım. Newcastle'da oynayıp da Milli Takım'a giden oyuncu sayısı çok az. Eğer Türkiye'den milli bir davet gelirse hayır demek aptallık olacak. Çünkü uluslararası düzeyde oynamak istiyorum. Genç kategorilerinde oynadığım maçlar bana büyük tecrübe kazandırmıştı.'' sözlerini kullandı.
Türkiye U16'da 9, Türkiye U17'de ise 6 maça çıkan Dan Barlaser, orta sahanın ortasında görev alıyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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Bonservisi Premier Lig takımlarından Newcastle United'da olan ve 3. Lig ekibi Accrington Stanley'de oynayan 21 yaşındaki Türk asıllı İngiliz orta saha, Türkiye Milli Takımı'ndan gelecek bir teklife hayır demenin aptallık olacağını belirtti.
''TÜRKİYE'YE HAYIR DEMEK APTALLIK OLUR''
İngiliz basınına konuşan Dan Barlaser, ''16 ve 17 yaş kategorilerinde Türkiye için oynadım. 18 yaş kategorisinde ise İngiltere'de oynadım. U20 Milli Takımı için Türkiye'de oynamak istedim ama seçilemedim. İngiltere Milli Takımı'nda oynamak için Premier Lig'in üst seviye oyuncusu olmanız lazım. Newcastle'da oynayıp da Milli Takım'a giden oyuncu sayısı çok az. Eğer Türkiye'den milli bir davet gelirse hayır demek aptallık olacak. Çünkü uluslararası düzeyde oynamak istiyorum. Genç kategorilerinde oynadığım maçlar bana büyük tecrübe kazandırmıştı.'' sözlerini kullandı.
Türkiye U16'da 9, Türkiye U17'de ise 6 maça çıkan Dan Barlaser, orta sahanın ortasında görev alıyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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