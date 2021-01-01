Damian Lillard, 3 Sayı Yarışması'na katılacak!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, 7 Mart'taki NBA All-Star maçı öncesi düzenlenecek olan 3 Sayı Yarışması'na katılacağı bildirildi.



3 Sayı Yarışması ve Yetenek Yarışmasının, Atlanta'da gerçekleşecek olan NBA All-Star Maçından önce gerçekleşeceği belirtilmişti. Smaç Yarışması ise, maçın devre arası için planlanıyor.



Geçtiğimiz yılın All-Star hafta sonundan hemen önce yaşadığı sakatlık nedeniyle, önceki yılın 3 Sayı Yarışmasından çekilmek zorunda kalmış olan Lillard, yarışmaya üçüncü kez katılıyor olacak.



Blazers süperstarı, bu sezon 29.3 sayı, 7.7 asist ve 4.4 ribaund ortalamalarıyla Portland kadrosunu Batı'da dördüncü sıraya (18-10) taşıyarak, yılın büyük MVP adaylarından biri olarak ortaya çıkmıştı.



