Dallas Mavericks ekibinin Spencer Dinwiddie, Dennis Smith Jr. ve Talen Horton-Tucker ile ilgilendiği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Mavericks, daha önce takımda bir buçuk yıl görev almış olan Dinwiddie ile ilgileniyor.



31 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezonu Los Angeles Lakers formasıyla maç başına 24,2 dakikada 6,8 sayı ve 2,4 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



Dallas'ın bir diğer potansiyel hedefinin ise profesyonel kariyerine Mavericks'te başlayan Smith Jr. olduğu açıklandı. 26 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezon maç başına 18,9 dakikada 6,6 sayı, 2,9 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Mavericks'in son iki yıldır Utah Jazz'de forma giyen Horton-Tucker'la da ilgilendiği öne sürüldü. 23 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon maç başına 19,8 dakikada 10,1 sayı, 2,4 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları tutturmuştu.





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